L’Etat de Neuchâtel nomme une « Madame Numérisation »

L’État de Neuchâtel a nommé une déléguée à la digitalisation. Il l’a annoncé vendredi matin par voie de communiqué. Martine Margairaz, 45 ans, domiciliée à Bevaix, est experte dans le domaine de la transition numérique et de la modélisation de données. Elle doit entrer en fonction le 21 mars.



Au sein du Département de la formation, de la digitalisation et des sports, elle va devenir la « Madame Numérisation » de l’État et sera ainsi la principale architecte de la stratégie neuchâteloise dans ce domaine. Dans un second temps, elle prendra également la tête du Service informatique de l’entité neuchâteloise, après le départ à la retraite de son actuel responsable Daniel Crevoisier. /comm-jhi