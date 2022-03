Des oranges pour les enfants victimes des conflits

Terre des hommes organise sa traditionnelle vente d’oranges en cette fin de semaine dans le canton de Neuchâtel et ailleurs en Suisse. Le vendredi 11 et le samedi 12 mars, les bénévoles de l’organisation tiendront des stands dans le centre-ville de La Chaux-de-Fonds et celui de Neuchâtel, ainsi qu’à proximité des centres commerciaux du Littoral, du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz.

Cette campagne annuelle permet depuis 1962 de récolter des fonds en faveur de l’enfance meurtrie ou victime de la guerre. Sur la planète, une personne mineure sur six vit dans une zone de conflit.

Nouveauté cette année : Terre des hommes vend également des oranges virtuelles sur une plateforme en ligne. /comm-jhi