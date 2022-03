Une grande fête de la gymnastique se prépare à Neuchâtel

Neuchâtel s’apprête à vibrer au rythme de la gymnastique cet été. L’Eurogym se déroulera du 7 au 15 juillet dans la capitale cantonale. Cet événement prévoit des workshops et des compétitions de gymnastiques destinés à des jeunes en provenance de toute l’Europe, âgés entre 12 et 18 ans. Environ 3000 gymnastes sont d’ores et déjà inscrits. Ils seront logés dans les établissements scolaires de la ville.

Cette manifestation mobilisera de nombreuses infrastructures et des centaines de bénévoles. Son organisation n’est pas de tout repos entre les incertitudes liées au coronavirus, mais aussi à la guerre en Ukraine qui fait chuter le cours de l’euro.

La responsable technique d’Eurogym 2022 Martine Jacot et le président du comité d’organisation Christian Blandenier étaient les invités de La Matinale jeudi :