Prix de l’essence : du jamais vu depuis 2008

Plus de 2 francs pour un litre d’essence : ce n’était plus arrivé depuis 2008 en Suisse. En deux semaines, les prix ont augmenté de 40 centimes. Actuellement, ils se situent en moyenne dans le canton de Neuchâtel autour de 2,17 francs pour le litre d’essence de sans-plomb 95, et proche de 2,30 francs pour le diesel. Des prix qui continuent de fluctuer.







Le prix du baril et la Russie

L’augmentation actuelle est fortement liée au prix du baril de pétrole, mais aussi à la guerre entre la Russie et l’Ukraine. La Russie est le deuxième pays exportateur de pétrole brut au monde, et les sanctions de pays concernant un embargo sur les importations russes sont attendues. Les Etats-Unis l’ont déjà annoncé et le Royaume-Uni pourrait suivre. Pour limiter la hausse du prix, il faudra donc trouver d’autres pays capables de remplacer Moscou en exportant autant d’or noir.