Prison ferme pour vol et rodéo

Pas de sursis. Le Tribunal criminel à Boudry a condamné mercredi matin un homme à deux ans et demi de prison ferme. Il a été reconnu coupable de vol en bande et par métier et d’infraction grave à la Loi sur la circulation routière. Le prévenu avait commis six cambriolages en juin et juillet de l’année dernière à Genève, Lausanne, Neuchâtel et Le Landeron. Le dernier brigandage s’était terminé par une folle course-poursuite avec la police entre Le Landeron et Bienne. Le prévenu a admis la totalité des faits, sauf le montant d’un des cambriolages. Dans le doute, la Cour s'est ralliée aux déclarations du prévenu. Elle a admis un vol à hauteur de 6'500 francs et non 66'500 comme retenu dans l'acte d'accusation. Le montant des brigandages passe donc de 140'000 francs à 80'000 francs. Le procureur avait requis une peine de trois ans de prison ferme. L’avocat de prévenu avait plaidé pour une peine de 16 mois avec sursis complet ou partiel.