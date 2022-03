Trois ans requis pour cambriolages et rodéo

Trois ans de prison ferme… C’est la peine requise mardi matin par le procureur devant le Tribunal criminel à Boudry. L’homme qui a comparu est accusé d’avoir commis, avec deux complices, six cambriolages à Genève, Lausanne, Neuchâtel et Le Landeron en l’espace d’un mois entre juin et juillet de l’année passée. Le montant du butin avoisine les 140'000 francs. Il a été en partie retrouvé grâce aux déclarations du prévenu. L’homme a été arrêté après une course-poursuite qui s’est terminée à Bienne par un accident. Il admet les faits.





Le prévenu dit regretter

Le prévenu a exprimé à de multiples reprises ses regrets devant la Cour. Il a aussi admis être venu en Suisse par appât du gain. L’homme est accusé de vol en bande et par métier et d’infraction grave à la Loi sur la circulation routière. En l’espace d’un mois, avec ses deux complices, il a visité six logements, volant au passage du numéraire, des bijoux, des montres, des lingots d’or, un coffre-fort, des parfums et… un duvet. Lors de leur dernier cambriolage au Landeron, les malfrats ont pris la fuite à la vue d’une voiture de police. S’en est suivi une course poursuite à une vitesse qui, selon le procureur, fait pâlir les champions du monde de course et restera dans les annales. Le prévenu n’a pas hésité à réaliser des dépassements dangereux, à zigzaguer entre les véhicules, à circuler à contresens et à griller un feu rouge, le tout à une vitesse excessive. La conduite téméraire du prévenu a contraint la police à renoncer à la poursuite. La fuite s’est terminée par un accident à Bienne. Les deux complices ont réussi à prendre la fuite.





Un casier judiciaire impressionnant en France

Le prévenu était jusqu’à présent inconnu des services de police en Suisse. Son casier judiciaire est en revanche bien chargé du côté de Paris, où il réside. L’homme a à son actif 35 condamnations pour des faits similaires. Ce que le procureur n’a pas manqué de relever à plusieurs reprises. Il a aussi insisté sur cette fameuse course-poursuite entre Le Landeron et Bienne durant laquelle le prévenu n’a pas hésité à mettre la vie des autres usagers en danger. Outre les trois ans de prison ferme, le procureur a requis une expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans.

L’avocat du prévenu a plaidé pour une peine de 16 mois avec sursis complet ou partiel. Il a demandé la libération de son client dès mercredi, à l'issue de la lecture du verdict. Le mandataire est revenu sur l’enfance difficile du prévenu dans les quartiers Nord de Paris. Les vols qu’on lui reproche, il les a commis pour subvenir aux besoins de sa mère, de son frère et de sa sœur. L’avocat a demandé à la Cour de mettre fin à cette injustice sociale et de libérer son client qui ne demande qu’à retourner en France et à se tenir à carreau et dont les remords sont sincères.

La Cour rendra son verdict mercredi à 10h30. /sma