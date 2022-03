La future bibliothèque de Neuchâtel se dévoile

Les résultats du concours d’architecture pour la rénovation de la Bibliothèque de Neuchâtel sont tombés. Près de 40 projets d’architectes venus de toute la Suisse mais aussi de France, d’Espagne et du Portugal ont été déposés dans le cadre de ce concours international. Celui-ci a mobilisé un jury composé de professionnels de la branche, de représentants de la Ville et d’experts, chargés de sélectionner les meilleurs dossiers de manière anonyme.





Au final, cinq lauréats ont été primés, dont un qui a emporté l’adhésion à l’unanimité. Ce dispositif marque le franchissement d’une étape importante en vue de transformer l’entier du bâtiment du Collège latin en Bibliothèque de Neuchâtel, qui se veut un haut lieu humaniste de la connaissance du monde et du patrimoine de notre société.







Transformation convaincante

Tenant compte des critères liés à la protection du bâti existant et à la volonté de le rendre accessible à la population, le jury a jeté son dévolu sur le projet « RATAXES », qui réinvente l’espace d’accueil, revalorise le premier étage pour la section adulte en intégrant notamment une bibliothèque interculturelle et consacre les combles à un nouvel espace jeunesse. Quant au rez-de-chaussée, il sera garni d’une cafétéria et d’une terrasse tournées en direction du lac : l’ajout de deux rampes d’accès au sud doit conférer au Collège latin une dimension nouvelle sans attenter à son historicité.

Les planches du bureau lauréat Chablais Fischer Architectes, de même que les 37 autres projets, sont exposés du 12 au 20 mars au collège des Sablons, rue des Sablons 11, ouvert entre 17h et 19h du lundi au vendredi et dimanche de 10 à midi. /comm-jga