D’une brasserie à une autre pour le couple Lemaire

Nouveau nom et nouveaux gérants pour le Cercle national. Le bâtiment, qui se trouve à côté de la place Pury au centre-ville de Neuchâtel, est en pleine transformation et va prochainement entamer une nouvelle vie. Le restaurant sera géré par Jean-François et Helen Lemaire, le couple actuellement aux commandes de la Brasserie du Jura, située à deux pas. Et fini le Cercle national : il s’appellera désormais la Brasserie du Cercle.

Propriétaire du bâtiment, c’est l’association du Cercle national qui les a choisis, au terme d’une mise au concours. Fort de leur expérience dans le secteur, le projet des Lemaire a séduit les membres, car il fait notamment la part belle aux produits du terroir et aux circuits courts. Les explications de Raphaël Comte, président de l’association du Cercle national.