Cellule en feu à la prison de Gorgier

Un incendie s’est déclaré lundi avant l’aube dans une cellule de la prison de Gorgier, indiquent la Police neuchâteloise et le Ministère public. Il était environ 4h30 lorsque l’alarme a été donnée. Arrivés sur place, les pompiers ont constaté une cellule en feu et un fort dégagement de fumée dans deux secteurs de la prison, précise le communiqué.

Evacué de sa cellule par deux agents de détention, l’homme de 21 ans a été transporté à l’hôpital après avoir inhalé des fumées, suivi ensuite par un autre détenu, les deux agents et un gendarme. L’incendie a aussi nécessité l’évacuation d’une dizaine de détenus par les employés et les forces de l’ordre. Le feu a été éteint par les pompiers de Neuchâtel, Cortaillod et Saint-Aubin, une vingtaine d’hommes au total. Une enquête a été ouverte par le Ministère public pour établir les causes et les circonstances de l’incendie. /comm-lre