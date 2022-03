Nouveau revêtement pour les cours du collège du Crêt-du-Chêne

Un sol qui n’est pas complètement fiable. Depuis 2015, les revêtements extérieurs du collège du Crêt-du-Chêne à Neuchâtel posent des problèmes de stabilité. Certaines dalles des différentes cours se soulèvent lorsque l’on pose le pied dessus, ce qui a provoqué quelques chutes sans gravité parmi les plus de 300 élèves qui fréquentent le lieu. La Commune de Neuchâtel est contrainte de changer quelques dizaines de dalles par année sur les 8'000 au total.

Des travaux plus conséquents sont toutefois prévus dès cet été. Les dalles actuelles seront remplacées par des plaques plus grandes. Antoine de Montmollin, secrétaire général du Dicastère du développement territorial, de l’économie, du tourisme et du patrimoine bâti :