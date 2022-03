Une conférence pour parler de l’obésité

La Journée mondiale de l’obésité se tient ce vendredi 4 mars. À cette occasion, le Réseau hospitalier neuchâtelois organise une conférence en ligne sur le sujet entre 18h et 19 heures. Plusieurs spécialistes seront présents, dont un physiothérapeute, une diététicienne, une psychologue, le témoignage d’une patiente et deux chirurgiens. En Suisse, près de 42% des adultes sont en surpoids et 11% souffrent d’obésité. Marc Worreth, chirurgien au RHNe était l’invité de La matinale vendredi :