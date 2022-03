Les primevères s'ouvrent et les chantiers fleurissent

La RC 1310, entre les Ponts-de-Martel et La Corbatière, à l’extrémité est de la vallée, est en très mauvais état. Sa réfection fait l’objet d’une mise à l’enquête public par étapes.

Le crédit, qui s’élève à 15 millions de francs est déjà engagé. Après des premiers travaux entrepris à la sortie des Ponts-de-Martel et à la Corbatière, c’est le secteur entre Les Ponts-de-Martel et la Sagne qui sera au petit soin dès le début de ce printemps. Le tracé sera dans la mesure du possible corrigé, coincé entre des habitations très proches et la ligne de chemin de fer, avec la volonté aussi d’intégrer un itinéraire à mobilité douce.