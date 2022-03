Jean-Daniel Oppliger : « Il faut l’avoir vécu pour y croire »

Jean-Daniel Oppliger reste marqué par son voyage en Ukraine. Le patron de l’Hôtel-de-Ville de La Brévine est allé récupérer sa femme et sa belle-fille jeudi de la semaine dernière, quelques heures après le début de l’offensive russe. Ils sont tous rentrés sains et saufs ce lundi. Jean-Daniel Oppliger est revenu jeudi dans La Matinale sur son périple et les émotions qui en découlent :