La saison des amours des grenouilles va commencer

La migration des grenouilles approche. Chaque printemps en Suisse, quelque 5 millions d’amphibiens se déplacent vers leurs lieux de reproduction lors de nuits pluvieuses. Même si une route se dresse leur chemin, les grenouilles ne peuvent pas s’en empêcher : elles suivent leur instinct et la traverse. Ce déplacement dangereux à travers des zones urbaines et sur les routes se termine souvent par la mort des animaux. La réussite de leur reproduction dépend donc du trafic routier. Pour que le voyage de noce ne se transforme pas en cauchemar, l’aide des communes et les associations de protection de la nature est précieuse. Des barrières de passage à batraciens sont notamment mises en place. Toutefois sur certains sites, la traversée de la route est plus périlleuse que sur d’autres. Robin Arnoux, coordinateur cantonal pour le Centre suisse de coordination pour la protection des amphibiens et reptiles de Suisse :