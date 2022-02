Tous les vendredis à 7h10, RTN met à l’honneur un journal régional. Cette semaine Théo Huguenin-Élie, conseiller communal de la ville de la Chaux-de-Fonds, nous a expliqué l’importance de ce titre pour la communication entre les autorités et les Chaux-de-Fonnières et Chaux-de-Fonniers et a tiré un premier bilan, après six mois d’existence pour le Tourbillon.