Ancien gérant de restaurants condamné pour avoir piqué dans la caisse

Une peine avec sursis pour un ancien gérant de restaurants. Le Tribunal de police à Boudry a reconnu un homme de 46 ans coupable d’abus de confiance et de faux dans les titres mardi. L’accusé, qui n’était pas présent à l’audience de jugement, écope de 12 mois de prison avec sursis durant deux ans. L’homme a pioché quelque 310'000 francs dans les caisses de ses deux établissements basés à Neuchâtel pour financer, entre autres, sa consommation de drogues durant les années 2013 à 2015. La plainte émanait de la société qu’il avait co-fondée avec son ancienne épouse lors de l’achat du second restaurant. L’accusé a mis au point deux types de manipulations comptables pour financer ses achats de stupéfiants. Au pic de sa consommation, l’homme prenait plusieurs grammes de cocaïne, 3 à 4 soirs par semaine, en compagnie de prostituées ; des soirées évaluées entre 3’000 et 4'000 francs chacune.

Pour financer ses addictions, l’homme a empoché quelque 200'000 francs qui sortaient de la caisse de son premier restaurant, avant que les sommes ne soient reportées dans le livre de caisse puis dans la comptabilité. Il a ensuite remboursé ce montant dans le courant de l’année 2013 grâce à de l’argent prêté par des proches.

Entre 2014 et 2015, l’accusé a ensuite tenté de dissimuler ses prélèvements lors de leur inscription dans la comptabilité.

La juge a dépeint une grande intensité criminelle, un mobile égoïste et une absence de scrupules. Le fait qu’il ait remboursé 200'000 francs a toutefois joué en sa faveur. La juge a également opté pour le sursis du fait que l’homme a aujourd’hui mis un terme à sa consommation de stupéfiants et retrouvé un travail.

Les parties ont 30 jours pour faire appel de ce jugement. /sbe