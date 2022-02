Le fabuleux destin d’un Loclois à New York

De simple groom à maître d’hôtel d’un des plus prestigieux établissements new-yorkais, le destin d’Oscar Tschirky a tout du rêve américain. Ce Loclois, parti s’établir aux États-Unis avec ses parents en 1883, est au cœur de la nouvelle exposition temporaire des Moulins souterrains du Col-des-Roches qui s’ouvre ce dimanche. L’institution, en collaboration avec la Bibliothèque de la Ville du Locle, retrace le parcours de cet homme devenu au fil des années l’une des figures de l’hôtellerie américaine.

Engagé à 16 ans au Hoffmann House comme aide-serveur, Oscar Tschirky se fait rapidement remarquer et accède quelques années plus tard au poste de directeur de salle au prestigieux restaurant Dolmenico, avant de rejoindre le tout nouveau Waldorf. C’est dans cet établissement, qui deviendra le Waldorf-Astoria, qu’il passe la majorité de sa carrière en tant que maître d’hôtel. Durant 50 ans, il fréquentera les plus grandes personnalités américaines et deviendra une référence en matière d’hôtellerie-restauration.