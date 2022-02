Soutien décisif pour le musée unique de Sainte-Croix

Le regroupement des trois musées de la région de Sainte-Croix a reçu un soutien décisif, par l'entremise d'une donation de 1,5 million de francs. Cela va permettre au projet d'atteindre la cible de son financement, ont indiqué ses responsables vendredi dans un communiqué.

« C’est avec une profonde reconnaissance que le comité de pilotage (COPIL) du projet a pris connaissance de la décision de la Fondation SHW (Sylvia Waddilove) d'accorder un montant de près de 1,5 million à la Fondation du CIMA, porteuse du projet de regroupement des musées. Cette généreuse donation permet en effet de boucler le financement total du projet (9,8 mio) sans devoir recourir à la ligne de crédit accordée en mars 2021 par le Conseil communal de Sainte-Croix », écrivent le COPIL et la Fondation du CIMA.

La Fondation SHW, dont le siège est à Renens, a pour but de lutter contre la pauvreté et de promouvoir l'éducation, les religions ainsi que toute autre activité en faveur de la communauté, soulignent-ils.

Né en 2014, le projet prévoit de regrouper trois entités sur un seul site : la collection Baud de L'Auberson, le Musée des arts et sciences et le CIMA. L'objectif consiste à mettre en valeur le savoir-faire de la région en matière de mécanique horlogère et d'art, avec notamment les célèbres automates et boîtes à musique. Un savoir-faire qui a été inscrit fin 2020 au Patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

Ouverture prévue courant 2023

Bien que le budget d'investissement soit consolidé, la recherche de partenariats se poursuit pour cofinancer les activités muséales telles que la mise en œuvre des programmes muséologique et de médiation cultuelle (expositions temporaires thématiques, cycle de conférences et de concerts, ateliers d'expérimentation et de découverte, journées thématiques de démonstration des savoir-faire, visites pédagogiques pour les écoles, par exemple), précisent encore les responsables.

Le canton de Vaud avait déjà annoncé accorder une aide à fonds perdu correspondante à 14,5% du coût du projet, mais au maximum d'un million de francs.

Le musée du CIMA fermera ses portes le 31 mars prochain afin de permettre le déménagement de ses collections. Le musée Baud et le musée des Arts et Sciences resteront quant à eux ouverts à la visite durant la période des travaux. L'ouverture du grand musée est prévue pour le courant de l'année 2023. /ATS-fwo