Le Festin neuchâtelois aura une saveur particulière cette année

La 12e édition du Festin neuchâtelois se présente comme la grande fête qui marque la fin des restrictions pour les restaurants. Cet événement, organisé par GastroNeuchâtel, aura lieu le dimanche 13 mars. Pour l’instant, huit établissements y participent et un ou deux pourraient venir s’ajouter à la liste.

Comme le veut la coutume, ce rendez-vous des gourmands met les produits de la région et de saison au centre de l’assiette : bricelets au Gruyère AOP, mousse au chèvre de Lignières, croquettes de tripes à la neuchâteloise, jambon cuit dans l’asphalte, crème bachique au Non Filtré ou encore éclair au Bleuchâtel et croquant au Britchon. Voici quelques propositions qui figurent au menu des restaurants qui participeront à cette nouvelle édition du Festin neuchâtelois.

Cinq services, entrecoupés d’animations, des grandes tablées où convivialité et plaisir de la bouche s’entremêlent : une formule qui séduit toujours selon l’organisatrice du Festin neuchâtelois, Karen Allemann.