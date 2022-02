Débardage à cheval: retour d'une méthode ancestrale à Neuchâtel

L’écosystème forestier remet la traction animale sur le devant de la scène. Les chevaux remplaceront désormais les machines lors de travaux particuliers sur les hauteurs de Neuchâtel. Les animaux franc-montagnards et comtois déplacent des troncs abattus de la forêt qui jouxte la Pinte de Pierre-à-Bot et le Jardin botanique ces jours-ci. Si les machines restent nécessaires pour de nombreux travaux en forêt, pour certaines zones, cette méthode traditionnelle est bien plus adéquate. Mauro Moruzzi, conseiller communal en charge du dicastère du développement durable :