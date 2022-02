S’il a passé la main à la tête de l’association Porte-Bonheur, qui vient en aide aux orphelins, André Marty reste un homme de cœur. Il nous invite à soutenir le combat de Nadia contre le cancer, avec une exposition solidaire, à visiter le 18 février de 17h à 20h et le 19 février de 10h à 14h au Coin des Artistes à Yverdon. On a donc parlé solidarité, ski et chocolat avec André Marty :