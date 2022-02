Dans les coulisses du Château : Julien Gressot

Plus de justice sociale : c’est sans doute ce qui caractérise l’engagement politique de Julien Gressot. Ce Chaux-de-fonnier de 35 ans effectue son second mandat au sein du Grand Conseil neuchâtelois. Il est également conseiller général à La Chaux-de-Fonds et président de la section neuchâtelois du POP.

Ce papa de deux garçons est aussi historien à l’Université de Neuchâtel et fervent supporter du HC La Chaux-de-Fonds.

Julien Gressot était l’invité de La Matinale mardi :