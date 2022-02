Le drame afghan s’invite à Neuchâtel

Le coup d’Etat perpétré par les talibans au mois d’août dernier en Afghanistan n’a pas causé d’afflux de requérants d’asile dans le canton de Neuchâtel. Selon le service des migrations, le nombre de demandes d’asile de ressortissants est stable : on a dénombré 34 arrivées en 2019, 23 en 2020 et 29 en 2021. On n’assiste pas aux pics d’activités observés ces derniers mois en Suisse orientale.

Une situation qui n’étonne pas les experts. Entre l’Afghanistan et la Suisse, le voyage peut durer des mois, voire des années, dans des conditions éprouvantes. Caterina Cascio, de l’association Droit de rester Neuchâtel :