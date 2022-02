Votations fédérales : les résultats à Neuchâtel

« Oui » à l’initiative pour l’interdiction du tabac

L’initiative « Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac » a été acceptée par 61,5% des citoyens du canton. Au total, 23 communes sur 27 ont accepté cet objet fédéral. Le plus fort taux d’acceptation provient de La Chaux-de-Fonds (68,1% de « oui »), suivie par Enges (65,6%) et Neuchâtel (64,9%). Brot-Plamboz, La Brévine, Les Verrières et Lignières ont refusé l’initiative par respectivement 61,3%, 57,9%, 56% et 52,3% des voix. La participation pour cet objet a atteint 38,6%.