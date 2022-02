Mobilisation contre la réforme de l’AVS

Défilé et récolte de signatures samedi pour le référendum contre la révision de l'AVS 21. Une centaine de militants venus de toute la Suisse romande s’est retrouvée à la gare de Neuchâtel en début d'après-midi à l’appel de la Grève pour l’avenir. Le cortège a défilé avec slogans et banderoles jusqu'au centre-ville. Différents intervenants ont rappelé leurs principaux arguments conte l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes. En fin d'après-midi, deux tables rondes ont accueilli plus de cinquante personnes au Théâtre de la Poudrière.

Dans un communiqué publié samedi, la Grève pour l'Avenir indique qu’elle ne compte pas en rester là. Le prochain rendez-vous est fixé le 9 avril pour une journée de mobilisation nationale. / comm-sma