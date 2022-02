Volta s’étendra jusqu’au Locle

Du nouveau dans le paysage des soins au Locle. Un centre médical Volta ouvrira ses portes dans la Mère commune en février 2023.

Selon des informations d’Arcinfo confirmées par Raphaëlle Tschumi, la directrice de communication de la permanence Volta, le centre s’installera au-dessus de la poste.

Sur une surface de 600 m2, le groupe prévoit d’y six cabinets médicaux, un service de radiologie, un laboratoire d’analyse et trois boxes d’urgence. Deux généralistes et un pédiatre devraient y accueillir les patients.

Après La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Neuchâtel au début de ce mois, Yverdon prochainement et Le Locle dans une année, la Permanence Volta s’étend petit à petit.

Une extension qui correspond à un changement de paradigme dans le domaine de la médecine de ville, selon Raphaëlle Tschumi :