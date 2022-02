La Fête de mai déménage aux Anciens abattoirs

Après les Promos du Locle ce week-end, c’est au tour de la Fête de mai d’annoncer son déménagement. La 39e édition de la manifestation chaux-de-fonnière aura lieu aux Anciens abattoirs les 20 et 21 mai. La configuration de ce site facilite le contrôle des accès et se prêterait donc mieux aux éventuelles mesures sanitaires qui pourraient être en vigueur ce printemps, indique le comité d’organisation ce mardi. L’objectif est de permettre aux événements comme la course Mini-Trotteuse ou le marché aux puces géant de se dérouler de manière conventionnelle.

L’animation musicale, la restauration et la dégustation du vin de la Ville se dérouleront à l’intérieur de la nef. Le programme de la manifestation sera dévoilé prochainement. Les emplacements de stand pourront être réservés dès le 25 avril sur le site de la Fête de mai. /comm-ara