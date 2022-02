Immobilier neuchâtelois : pandémie et attractivité renforcée font bon ménage

Patrick Gaschen note que l’image que l’on se fait du canton à l’extérieur est en train de changer et que les Neuchâtelois eux-mêmes sous-estiment les avantages d’habiter la région. Le délégué cantonal à la domiciliation confirme ces observations. Roland Nötzel évoque aussi le retour de certains « exilés neuchâtelois », établis dans le pourtour cantonal. Ils constatent que les trajets entre lieu de domicile et de travail sont pesants, d’autant plus que la sensibilité à la durabilité s’accroit au sein de la population. À cela s’ajoute l’éloignement « social », activités, amis, qui péjore la qualité de vie.

Et puis pour Roland Nötzel, il y a aussi le changement des habitudes avec le télétravail, un besoin de retour à la nature et une recherche de calme. Autant d’éléments qui permettent au canton de Neuchâtel de se distinguer favorablement. Les effets positifs de la pandémie sont également relevés par Pedro Palomo. À ses yeux, « cette période a permis de se recentrer sur son chez-soi. Les Neuchâtelois se rendent davantage compte des charmes et des atouts du canton, une région idéale somme toute pour y vivre. Alors certes, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais les autorités montrent une forte volonté et une proactivité pour renforcer l’attractivité du canton ».





« Le fossé Haut-Bas se creuse »



Si la demande semble être là, l’offre va grandement s’étoffer, notamment sur le marché de la location. Plusieurs gros projets immobiliers en gestation ou en construction vont répondre aux besoins de nouvelles domiciliations. « Des offres de logements qui vont pouvoir agir comme des aimants », estime Pedro Palomo.

Pour Patrick Gaschen, « Neuchâtel est en pleine ébullition ». Mais le responsable de l’agence neuchâteloise de Barnes Gerofinance/ Régie du Rhône nuance toutefois cette situation sur l’ensemble du canton.