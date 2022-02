Dans les Coulisses du Château : Niel Smith

L’écologie, la formation et la santé psychique chez les jeunes font partie de ses thèmes de prédilection : le député vert chaux-de-fonnier Niel Smith en est à sa deuxième législature au Grand Conseil neuchâtelois. Ce père de quatre enfants aime s’évader dans la nature. Il fait notamment de la course en montagne et du parapente. Niel Smith a fait ses premières armes en politique au Conseil général de La Sagne avant de s’engager au Conseil communal. /sma