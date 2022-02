Eboulement sur la H10

Près de 50 mètres cubes de roche ont enseveli une route dans le Val-de-Travers. C’est ce qui s’est passé lundi matin avant l’aube, sur la H10, entre le tunnel du Bois des Rutelins et le tunnel de la Roche-Percée.

Il n’y a pas eu de blessé, mais l’incident va compliquer la vie des automobilistes qui empruntent le tronçon entre Fleurier et Les Verrières. Le chantier devrait durer toute la semaine. Le secteur risque d'être fermé jusqu'en milieu de semaine prochaine, selon un communiqué de la Police neuchâteloise publié lundi après-midi. Les Ponts et chaussées vont purger la falaise et procéder à quelques travaux de minage, avant de réparer la route. Des déviations sont mises en place via le Mont-des-Verrières et Buttes, et par la Vallée de La Brévine.

Un éboulement est déjà survenu à Fretereules à la mi-décembre. Cela ne signifie pas qu’on a affaire à une série ou que cet événement était prévisible. Nicolas Merlotti, chef du Service des Ponts et chaussées du canton de Neuchâtel :