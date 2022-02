Portes ouvertes dans l’ancienne brasserie Müller

De bâtiment industriel à un berceau culturel. Les locaux de l’ancienne brasserie Müller à Neuchâtel ont ouvert leurs portes samedi aux curieux. Trois institutions accueillaient le public « à domicile », à savoir l’Académie de Meuron, la fondation Ton sur Ton et La Case à Chocs. Des arts visuels, de la musique et une salle de concert : le combo était parfait pour les amateurs de culture. Le projet était prévu depuis quelques années par les institutions situées dans les bâtiments, finalement à cause de la pandémie, seuls trois acteurs ont participé à cette première journée commune de portes ouvertes.