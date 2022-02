Pas de vague de cambriolages dans le Val-de-Travers

Il n’y a pas eu de vague de cambriolages dans la région Val-de-Travers en ce début d’année. C’est la mise au point de la Police neuchâteloise, contactée jeudi matin. Ces dernières semaines, des rumeurs diffusées dans la région et sur les réseaux sociaux faisaient état d’une série d’infractions dans des logements et dans au moins un commerce, du côté de Couvet, Travers et Fleurier. En tout, une quinzaine de faits depuis fin décembre.

S’exprimant à ce sujet, Madeline Zosso, chargée de communication à la Police neuchâteloise, confirme que cinq commerces ont été l’objet de cambriolages ou de tentatives de cambriolages pendant un weekend de mi-janvier dans le secteur de Fleurier. Selon elle, toutefois, cela ne représente pas une hausse notable, en comparaison aux chiffres moyens d’un mois de janvier. En ce qui concerne les vols dans les habitations, les faits signalés sont au contraire légèrement en dessous de la moyenne.

Même s’il n’y a pas d’inquiétude particulière à nourrir, la police rappelle un certain nombre de mesures de prudence : fermer les portes à clé, simuler une présence quand un logement est vide, mettre ses valeurs à l’abri et signaler tout comportement suspect au 117. /jhi