La Fête du Froid reste au frigo

La dixième édition de la Fête du Froid n’aura pas lieu en 2022. Déjà repoussée en 2021, la manifestation devait se tenir le 5 février à La Brévine. La situation sanitaire actuelle ne permet pas l’organisation de l’événement dans des conditions optimales. Tout n’est pas pour autant annulé : les organisateurs mettent sur pied une édition 9ter, après la 9bis de l’année dernière. Une fondue « Chaux-des-Taillères » sera servie le 5 février dans quatre restaurants de la Vallée de La Brévine. Il sera également possible de la commander et de se faire livrer les ingrédients à domicile. On trouve tous les détails sur la marche à suivre et les contacts sur le site de la manifestation. /comm-jhi