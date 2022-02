La Chaux-de-Fonds voit grand pour ses futurs chantiers

Pour le Conseil communal, la Ville doit changer d'ère: "le modèle de notre ville qui était de réaliser l'entretien minimal a vécu. Nous devons accepter d'engager des moyens plus importants pour faire mieux et faire plus", a plaidé le chef de l'urbanisme Théo Huguenin-Elie.





Du changement dans quatre zones



Quatre zones distinctes connaîtront les plus grands changements : le Pod tout d’abord, dont le réaménagement et la suppression des feux de circulation se poursuivra jusqu’à la rue du Pouillerel. Plusieurs changements sont aussi prévus aux alentours de Métropole centre et du Parc des musées, toujours dans une volonté de donner plus de place à la mobilité douce et aux piétons. Dans la vieille ville les rues de la Ronde, du stand et du Coq seront transformées en zones de rencontre, voire en zones piétonnes. Enfin, à l’autre bout de la Ville, la future réfection du Grand Pont par le Canton impliquera aussi des réaménagements communaux importants. Le trottoir ouest sera revu en promenade, la rue du Commerce au-dessus de la gare partiellement piétonisée et les grands carrefours du Boulevard de la Liberté adaptés pour la circulation des cyclistes. En parallèle, plusieurs quartiers résidentiels seront concernés par des travaux de plus petite importance. /lre