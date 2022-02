A deux le 2(2).2.22

Se marier le 2.2.22 ou le 22.2.22, un choix pris par de nombreux Suisses. Ces deux dates spéciales affichent complet dans plusieurs bureaux d'état civil du pays, principalement en Suisse allemande. A l’exception du Valais, cette tendance est néanmoins plus mesurée en Romandie.

A Neuchâtel, certains offices, comme celui du chef-lieu, s’étaient quand même préparés à un afflux plus important. Au final, seuls quelques mariages sont prévus le 2 et le 22. On est loin d’un pic, mais reste que célébrations il y aura, comme au Val-de-Ruz où il s’agit des deux seules dates ayant suscité un petit intérêt en semaine ce mois-ci, ce qui n’est pas rien.