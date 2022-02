Neuchâtel : une multitude d’investissements en perspective

La Commune de Neuchâtel dresse la liste de ses projets phare pour les quatre prochaines années. Le Conseil communal présentera son programme politique et la planification des dépenses jusqu’en 2025 lors de la prochaine séance du Conseil général de lundi 7 février. Les dépenses nettes prévues s’élèvent à 326 millions de francs. Plusieurs projets d’aménagements urbains sont au programme. Le réaménagement des Jeunes-Rives est le plus emblématique, mais il y a aussi des travaux prévus dans le quartier des Portes Rouges, sur la place de La Coudre, aux Gouttes d’Or ou encore à Serrières. Ces divers projets sont devisés à 32 millions de francs.

De gros crédits sont aussi destinés à la jeunesse avec 44 millions de francs pour rénover le collège des Parcs et 20 millions de francs destinés à la réalisation de salles de gymnastique à Peseux.

Par ailleurs, 39 millions de francs sont prévus pour améliorer le traitement des micropolluants à la station d’épuration.

La création d’une auberge de jeunesse et le renouvellement de la bibliothèque au Collège latin viennent encore s’ajouter à la liste des projets planifiés. Ce programme est qualifié d’ambitieux par l’exécutif qui entend « bâtir pour les générations futures une ville durable et inclusive, proche de ses citoyens, ouverte, innovante et attractive ». /sbe