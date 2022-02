Joutes verbales à Neuchâtel

Neuchâtel accueille cette semaine les Championnats du monde de Catch impro. De mercredi à dimanche, des équipes de France, de Belgique, du Québec et de Suisse vont s’affronter au Théâtre du Passage à Neuchâtel. Les organisateurs promettent une ambiance chaude et rock’n’roll ! Noël Antonini, l’un des organisateurs de la compétition et membre de l’équipe Suisse, ainsi que les Québécoises Amélie Geoffroy et Salomé Corbo étaient les invités de La Matinale ce lundi.