De la métamorphose au Club 44

Dans le cadre de Big Bounce, le sociologue Hartmut Rosa proposera un remède à l’accélération constante de notre monde. La philosophe Barbara Stiegler s’arrêtera sur les subtiles différences entre adaptation et transformation. La philosophe des sciences et éthologue Vinciane Despret emmènera quant à elle le public dans des impensés du rapport humain-nature-animal avec cette question : si les animaux écrivaient, pourrions-nous les lire ?

Au chapitre des expositions, on signalera, du 10 février au 6 mai, celle du photographe animalier Julien Regamey qui, depuis cinq ans, observe et documente la présence du loup dans le Jura vaudois. C’est la première fois que ses images seront dévoilées au public. Dès le 12 mai et jusqu’au 28 juin, ce sont les étudiants de l’Université de Neuchâtel qui prendront le relai avec l’exposition « Quel travail pour demain ? Leçons du territoire neuchâtelois (et alentours) ». /cwi