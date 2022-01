La magie, ou l’art du mensonge

Et si Dieu condamnait les magiciens à ne plus mentir ? Voilà l’injonction avec laquelle Blake Eduardo et Stève Geiser doivent se dépatouiller dans ce spectacle intitulé « Chuuut, on miam », à voir les 18 et 19 janvier à Bienne, le 20 à Neuchâtel et le 21 à Yverdon. Ils sont venus parler magie et piment avec nous :