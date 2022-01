Un Non Filtré vivace

Le Non Filtré fait son retour. La cuvée 2021 est « plus vivace et plus acide que celle des deux années précédentes », selon Sébastien Jendly, responsable du Domaine Hôpital Pourtalès à Cressier. L’arrivée du premier vin suisse de l’année est imminente. Le nouveau millésime sera en vente dès mercredi chez les 36 encaveurs qui produisent cette spécialité neuchâteloise, mais aussi dans les restaurants et sur la boutique en ligne de Neuchâtel Vins et Terroir (NVT), notamment.