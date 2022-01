La pandémie et ses multiples effets sur la santé mentale

La pandémie ne reste pas sans conséquences sur la santé mentale. Depuis plusieurs mois, les enquêtes et sondages se multiplient. Ils montrent que le moral des jeunes est particulièrement touché. Unicef Suisse a récemment dévoilé une étude qui indique que 37% des adolescents présentent les signes d’un trouble anxieux ou d’une dépression. Cette semaine, Tox Info Suisse a fait état d’une hausse inquiétante de plus de 40% des intoxications intentionnelles chez les moins de 16 ans. « C’est clair que pour les jeunes, il faut reconnaître que la fréquentation de leurs pairs est vraiment importante et fondatrice pour l’adolescence. Du coup, ils ont été plus affectés que les adultes par les mesures de limitation sociale que l’on a vécus ces dernières années », indique Raphaël Thélin, le directeur de Stop suicide.





Un travail de prévention renforcé

Si l’organisme de prévention ne possède pas de données concernant le nombre de suicides ou de tentatives en lien avec la situation actuelle, son responsable perçoit également une détérioration de la santé mentale des jeunes. « Dans les hôpitaux, certaines services hospitaliers ont constaté une grosse augmentation des demandes et des hospitalisations, y compris parfois pour des situations plus graves que la normalité précédente », souligne Raphaël Thélin. Face à cette réalité, l’association Stop suicide a renforcé sa communication autour des moyens d’aide. Les différentes actions de prévention sont également poursuivies activement dans tout le pays.