Dürrenmatt et ses caricatures

L'artiste, qui vouait une affection particulière à cette forme d'art, a croqué aussi bien Hercule, que Guillaume Tell, des diables, des papes ou des nonnes aux ailes d'anges. L'écrivain et peintre considérait la caricature comme une arme de l’esprit humain, qu'il aimait pointer contre les abus et les aberrations de la société et de la politique.

Une semaine avant son décès, il déclarait: « Le fossé entre la manière dont l’être humain vit et la manière dont il pourrait vivre devient toujours plus ridicule. Nous vivons à l'ère du grotesque et de la caricature ».