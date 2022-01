Soins dentaires et boissons sucrées au menu du Grand Conseil

On va reparler des soins dentaires et de taxe sur les boissons sucrées au Grand Conseil neuchâtelois los de la session des 25 et 26 janvier prochains. La commission Santé a arrêté ses propositions concernant ces sujets.

Pour mémoire, en réponse à une initiative populaire demandant la création par le Canton d’une assurance de soins dentaires financée par une ponction salariale, le Conseil d’État avait présenté au printemps dernier, juste avant les élections cantonales, un contre-projet.

Celui-ci envisageait de prélever une taxe sur les boissons sucrées pour améliorer la promotion et la prévention de la santé bucco-dentaire. Il s'agissait aussi de mettre en place un dépistage et de soins dentaires de base pour les jeunes enfants. Une proposition qui n’avait trouvé grâce, ni aux yeux de la majorité des députés, ni aux yeux des initiants. Le tout était alors reparti sur le bureau de la commission parlementaire Santé.