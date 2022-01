Le Canton de Neuchâtel propose un soutien aux établissements de nuit

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a décidé de proposer une aide financière spécifique supplémentaire pour le mois de décembre en faveur des établissements de nuit. Ces derniers sont touchés par les nouvelles restrictions sanitaires et doivent imposer à leurs clients la mesure 2G+ (guéri ou vacciné + un test négatif).

« Afin de soutenir spécifiquement ce secteur, une prise en charge supplémentaire de 1% du chiffre d’affaires annuel et au maximum 20'000 francs par demandeur sera accordée en compensation des limitations subies en décembre. L’aide devrait permettre une prise en charge partielle des coûts fixes du mois », a indiqué vendredi la Chancellerie d'Etat.

Le canton a rappelé que ces établissements ont déjà subi 344 jours de fermeture complète, que leur fréquentation a été, et est encore, fortement limitée par les décisions sanitaires et que leur marge de manœuvre pour développer une offre alternative immédiate est restreinte. Il espère que cette mesure permettra de « limiter au mieux les conséquences pour le tissu économique neuchâtelois et ses emplois ». /ats-ara