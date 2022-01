Mais qu’est-ce qu’une voiture hybride rechargeable ?

Alors que certaines voitures hybrides possèdent un petit moteur électrique qui s’autoalimente via le moteur thermique, la voiture hybride rechargeable possède une batterie plus importante. Celle-ci peut être rechargée directement par une source électrique externe et son autonomie varie alors entre 80 km au mieux et 50 km lors des mois d'hiver. Une fois que la batterie est épuisée, le moteur thermique s'active pour mouvoir le véhicule. Si cette batterie peut aussi se recharger grâce aux phases de freinage et de décélération, il faut obligatoirement la brancher à une source externe pour obtenir une charge complète,

Selon certains membres de la profession, la voiture hybride rechargeable s’adresse avant tout aux conducteurs qui se déplacent sur de courtes distances et qui possèdent des stations de recharge à proximité.