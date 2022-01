Journée en continu à l'école dès 2023 à Neuchâtel

Val-de-Ruz qui s'appuie déjà sur un système presque identique, excepté l'intégration des sociétés locales au sein du programme, espère mettre en place la journée continue à l’école dès janvier 2023. Elle serait pionnière dans le canton.







Crêt-du-Chêne et Serrières

Pour Neuchâtel, le site du Crêt-du-Chêne a été privilégié tout comme le collège de Serrières. La prise en charge se fera entre 7h30 et 18h30 avec un repas de midi. La grande différence avec l’accueil parascolaire est l’intégration des activités sportives et culturelles. Le but serait de faire une première rentrée en août 2023 et cela concernerait 500 élèves au maximum.