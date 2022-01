Un retour dans les rues pour Imagineige

Cette fois, les caprices de la météo n’auront pas eu raison d’Imagineige. Depuis sa renaissance en 2015, jamais le concours n’avait pu avoir lieu deux années de suite. Après une version Covid compatible dans les jardins des particuliers l’année dernière, ce sera chose faite en ce début 2022, comme l’annoncent les organisateurs lundi soir.

Les sculptures prendront à nouveau place sur les places et dans les parcs publics de la ville de La Chaux-de-Fonds. Déjà six équipes se sont annoncées. Elles travailleront sur leurs œuvres d’art dès le vendredi soir et jusqu’au dimanche. Quant aux lieux, ils seront dévoilés d’ici la fin de la semaine. Les organisateurs annoncent que les inscriptions sont encore possibles jusqu’à mercredi midi via le site internet. /comm-lre