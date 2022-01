Les enjeux de 2022 à l’étranger : l’Espagne (7/7)

Quels sont les enjeux majeurs de l’année 2022 en dehors de nos frontières ? Cette première semaine de l’an, nous vous proposons un tour du monde avec nos correspondants à l’étranger. C’est une petite révolution qui attend les Espagnols en cette année 2022. Sous l'impulsion des ministres d’extrême gauche et de la ministre du travail Yolanda Diaz, de Podemos, l’Espagne a adopté un nouveau code du travail. La grande mesure impose la suppression quasi totale des contrats à durée déterminée, qui représentaient près de 30% dans le pays. Le texte gouvernemental voté aux niveaux syndical et patronal doit maintenant être étudié par le Parlement dans les prochains jours. Les députés de l'opposition de droite et ceux des groupes basques ou catalans font grise mine. Ils pourraient bien faire éclater le projet pourtant considéré comme historique. Les explications de notre correspondant en Espagne, Pierre Cayrol :