L’horlogerie au Val-de-Travers, du milieu du 19ème siècle à aujourd’hui

Le Val-de-Travers, région propice au développement de l’horlogerie. Un nouvel ouvrage est sorti en décembre sur le sujet, après une première parution en 2018. Comme le premier tome, « Trois siècles d’horlogerie au Val-de-Travers 2 » se base sur l’exposition permanente du Musée régional du Val-de-Travers. C’est d’ailleurs son ancienne conservatrice, Laurence Vaucher, qui a coordonné cette nouvelle publication de la Nouvelle Revue Neuchâteloise.

Après être revenu en 2018 sur le commerce de montres vers la Chine notamment, cet ouvrage se consacre plus spécifiquement aux horlogers du Val-de-Travers, avec des familles comme les Bovet, Guillaume et Jequier, ainsi qu’au développement de ce domaine dans la région. Comme dans les Montagnes neuchâteloises, l’explosion du nombre d’horlogers est considérable au Vallon à la fin du 19ème siècle : 2687 artisans sont recensés en 1866. Il faut dire qu’à cette époque, la fabrication de petits composants se faisaient encore souvent à la maison, en famille, dans des petits ateliers et en complément des activités paysannes.