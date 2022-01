Les randonnées hivernales à la mode

La petite promenade du dimanche après-midi a la cote, même en hiver. Elle se fait désormais de plus en plus souvent sur des pistes damées du canton de Neuchâtel, à pied ou en raquettes. Par exemple, des pistes balisées existent à La Brévine ou du côté de La Sagne et de La Vue des Alpes.



Ces activités en plein air sont devenues de plus en plus populaires avec l’apparition du coronavirus. On se souvient de l’hiver 2020-2021 et du confinement qui avait condamné la majorité des activités sportives en intérieur. Résultat : la population est sortie profiter de la neige qui était aussi bien présente dans notre région.